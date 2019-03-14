أروة نجم وشما البستكي تفوزان بجائزتي مهرجان أبوظبي

استضاف مسرح قصر الإمارات، أمس الأول، حفل توزيع جائزتي الإبداع والفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي - جلف كابيتال، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وهدى إبراهيم الخميس، مديرة المهرجان، ورياض كمال، عضو مجلس إدارة «جلف كابيتال»، وتهدف الجائزتان إلى تنمية إسهام الشباب الإماراتي في الصناعات الثقافية، وتشجيع الممارسة الإبداعية، وتوجيههم مهنياً نحو التميز في مجالات الفنون التعبيرية والتشكيلية، ودعم استدامة نمو ونهضة مشهد الفنون في دولة الإمارات عبر الإلهام والتمكين والتوجيه المهني للفنانين الناشئين.

حصدت أروة نجم جائزة الفنون عن عمل بعنوان «الزاهية»، استخدمت فيه وسائط متعددة، وفازت بجائزة الإبداع شما البستكي عن عمل بعنوان «بيت لبيت» وهو عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية والنصوص الشعرية التي تبرز تعددية المجتمع الإماراتي.

ولفتت هدى إبراهيم الخميس، إلى أن جائزة الإبداع تهدف إلى تقدير التميز في العطاء الثقافي الفني والإبداعي، من خلال ما تقدّمه من فرص التحفيز والدعم، كما أن الجائزة بالتعاون مع جلف كابيتال تعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، وتترجم رؤيتنا المشتركة في احتضان المبدعين.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: «نسعى إلى دعم المواهب الإماراتية المبدعة، وسعداء بشراكتنا مع مهرجان أبوظبي، لدعم رؤيتنا المشتركة الرامية إلى الارتقاء بمشهد الفنون التعبيرية والتشكيلية على الساحة الثقافية الإماراتية، وتقديم المساندة الواجبة للمبدعين والطلبة والفنانين الناشئين، وتشجيعهم على خوض مختلف التجارب والممارسات الفنية والاستفادة من ثراء المخزون