الإمارات تغيث جزيرة ميون وتقدم مساعدات غذائية في حضرموت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر، مساعدات غذائية لسكان جزيرة ميون اليمنية، وعددهم 140 أسرة، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، في حين قدمت مساعدات غذائية في محافظة حضرموت.

ووصلت إلى الجزيرة، أمس، طائرة مساعدات تحمل سلالاً غذائية ضمن الجهود الإماراتية الحثيثة في تقديم العون الإغاثي والإنساني لكافة اليمنيين في المناطق المحررة وبمختلف المجالات التنموية والإغاثية والإنسانية. وأعرب مسؤولون في الجزيرة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لما تقدمه للجزيرة من دعم سخي في مختلف المجالات، مشيرين إلى محطة تحلية المياه التي عملت الإمارات على إعادة ترميمها، إضافة إلى تأثيث مدرسة وترميم مسجد وصيانة مستشفى الجزيرة ورفده بالأدوية وسيارة إسعاف. يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي يولي جزيرة ميون كل الاهتمام ويقوم بتقديم العون الإغاثي والإنساني لأبناء الجزيرة منذ أواخر 2015 وحتى اللحظة.

في الأثناء، قدمت دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، أمس، مساعدات غذائية لأهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامناً مع «عام التسامح».

فقد وزعت فرق الهيئة 350 سلة غذائية، شملت 28 طناً و245 كيلوجراماً مستهدفة 1750 فرداً من الأسر غير القادرة والفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وباعطير بمديرية تريم بحضرموت.

وثمّن أهالي القرى المستفيدون من المساعدات هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم، بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة، نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي، وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش، وأثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم، وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عنهم. يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغ 5102 سلة غذائية استهدفت 28602 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 411 طناً و731 كيلوجراماً.(وام)