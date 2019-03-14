السيدة الأولى للدومينيكان تزور مركز دبي للتوحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مركز دبي للتوحد، مذكرة تفاهم مع مكتب السيدة الأولى لجمهورية الدومينيكان في مجال دعم وتعزيز التعاون بينهما؛ وبهدف توحيد الجهود؛ لخدمة الأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم والقائمين على رعايتهم في مجالات الخدمات الاستشارية، وتدريب الكوادر، والتوعية التي يقدمها «مركز دبي للتوحد».

جاء ذلك خلال زيارة السيدة الأولى لجمهورية الدومينيكان كانديدا مونتيلا دي ميدينا للمركز، وكان في استقبالها محمد العمادي مدير عام المركز، وعضو مجلس إدارته، إلى جانب عدد من أعضاء الكادر الإداري والفني بالمركز.

اطلعت دي ميدينا، خلال الزيارة، على سير عمل المركز، وتجولت في مرافقه وأجنحته، والتقت بكادر العمل في مختلف الأقسام، وأبدت إعجابها بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة حرصها على التنسيق المشترك مع «مركز دبي للتوحد»، والمشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني، التي يقدمها المركز للكوادر الفنية في مجالات التربية الخاصة وعلاج النطق والعلاج الوظيفي والحركي والنفسي، وكذلك التشخيص والتقييم والتدخل المبكر.

وأشاد محمد العمادي بالجهود التي تبذلها دي ميدينا في سبيل ضمان حقوق أصحاب الهمم وحمايتها، وتقديم الفرص المتكافئة لهم في جميع مجالات الحياة؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل؛ لأنهم يعدون جزءاً لا يتجزأ منه.