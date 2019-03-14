البرلمان البريطاني يرفض الخروج «الفوضوي» من أوروبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض النواب البريطانيون، أمس الأربعاء، الخروج الفوضوي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بعد يوم من رفضهم بأغلبية ساحقة اتفاق «بريكست» المعدل، في وقت تزايدت فيه تحذيرات قادة قطاع الأعمال البريطاني من المخاطر الاقتصادية التي تحدق بالبلاد في حال مغادرتهم الكتلة الأوروبية، وجددت فيه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرغبة في الخروج المنظم.

ويأتي قرار البرلمان البريطاني، بعد رفض النواب للمرة الثانية اتفاقاً جرى التوصل إليه بين بروكسل ورئيسة الحكومة تيريزا ماي، رغم حصولها على ضمانات في اللحظة الأخيرة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نقاط شائكة.

وأعلنت لندن، أمس، أنها ستلغي رسوماً على 87 في المئة من السلع المستوردة، ولن تقوم بعمليات تفتيش جمركي على الحدود مع إيرلندا في حال غادرت بريطانيا من دون اتفاق. وتهدف الخطة المؤقتة إلى تفادي ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي، وتعطّل خطوط التموين فور مغادرة بريطانيا الاتحاد.

وستفرض رسوم جمركية، لكن مخفضة على بعض المنتجات، مثل لحم البقر، ومشتقات الحليب لحماية المنتجين البريطانيين.

وحذرت ماي بعد هزيمتها، أمس الأول، النواب قائلة: «إن التصويت برفض المغادرة من دون اتفاق، وإرجاء (مهلة بريكست) لا يحلان المشكلات التي نواجهها». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي يريد معرفة كيف سنستفيد من إرجاء كهذا. وعلى هذا المجلس أن يرد على ذلك السؤال». وتابعت «هل يرغب (البرلمان) في إبطال المادة 50؟»، في إشارة إلى البند الذي أطلق عملية «بريكست»، «هل يريد إجراء استفتاء ثان، أم يريد المغادرة باتفاق غير هذا» الذي تم التوصل إليه؟ وقالت «إنها خيارات لا يُحسد عليها، ولكن لا بد من مواجهتها الآن».

وقدمت مجموعة مشرعين، أمس، مقترحاً بديلاً لإرجاء «بريكست» حتى 22 مايو/ أيار المقبل، وإبرام عدد من الاتفاقيات المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021.

وفي برلين، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن «التوصل لخروج منظم، وأريد أن أكرر هذا بشكل خاص، لا يزال في مصلحتنا المشتركة».

من جانبه، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه، إن بروكسل فعلت «كل ما بوسعها»، وعليها الآن الاستعداد لاحتمال خروج فوضوي. وغرّد على «تويتر» قائلاً «المأزق يمكن حله فقط في المملكة المتحدة».

وبعد أن تُطلع حكومتها على الخطوات التالية، من المتوقع أن ترد ماي على أسئلة برلمانية، ويليها إطلاع وزير المالية فيليب هاموند البرلمان على تطورات الميزانية السنوية. ويتضمن الإعلان المتعلق بالميزانية آخر التوقعات لنمو المملكة المتحدة. ويتوقع أن يتم تخفيضها، وسط الشكوك المرتبطة ب«بريكست»، ورياح معاكسة للاقتصاد العالمي.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً، بعد خسائر حادة أمس الأول، غير أن أسهم بورصة لندن سجلت هبوطاً لدى بدء التداول. (وكالات)