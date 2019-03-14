167 ملياراً تجارة أبوظبي 2018 بنمو 6.8%

ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال عام 2018 إلى 166.9 مليار درهم بنمو نسبة 6.8% مقارنة مع 156.2 مليار درهم عام 2017. ووفقاً لمركز إحصاء أبوظبي في تقرير له أصدره أمس، فقد جاء ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي العام الماضي نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 27.7 مليار درهم بنسبة نمو 23.8 % مقارنة مع عام 2017. كما ارتفع حجم المعاد تصديره خلال الفترة بنسبة 20.7 % إلى 26.279 مليار درهم، فيما ارتفعت الواردات من الخارج بنسبة 0.7% إلى 112.954 مليار درهم.

تصدرت سلع لوازم صناعية قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً من أبوظبي بقيمة 24.75 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبة 22.6% مقانة مع عام 2017، وجاءت السلع الإنتاجية في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بقيمة صادرات 1.005 مليار درهم وبنمو نسبته 124.6%.

وتصدرت سلع معدات النقل قائمة السلع المعاد تصديرها بقيمة 13.75 مليار درهم عام 2018 بنمو 45.7% مقارنة مع 2017، وجاءت السلع الاستهلاكية في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بقيمة 5.805 مليار درهم بنمو نسبته 32.5%.

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وتصدرت سلع لوازم صناعية قائمة السلع الأكثر استيراداً من الخارج بقيمة 46.818 مليار درهم عام 2018 بنمو 13.5% مقارنة مع 2017، وجاءت سلع معدات النقل في المركز الثاني ضمن هذه القائمة رغم تراجعها بنسبة 9% عام 2018 إلى 30.27 مليار درهم. وشهدت إمارة أبوطبي خلال العام الماضي ارتفاعا في السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج 35.3% إلى 10.08 مليار درهم.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لصادرات أبوظبي غير النفطية، فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيراداً عام 2018 بقيمة 4.955 مليار درهم وبنمو 81%، وجاءت الصين في المركز الثاني ضمن هذه القائمة رغم تراجع مستورداتها من أبوظبي بنسبة 14% إلى 3.55 مليار درهم، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث ضمن هذه القائمة بقيمة 3.064 مليار درهم وبنمو 29.1% مقارنة مع 2017.

وفيما يتعلق بالسلع المعاد تصديرها من أبوظبي فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع المعاد تصديرها خلال عام 2018 بقيمة 3.004 مليار درهم وبنسبة نمو 14.6%. وجاءت دولة الكويت في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بقيمة 2.98 مليار درهم وبنمو 2.8%. والصين في المركز الثالث باستيرادها سلعاً معاد تصديرها من أبوظبي بقيمة 2.74 مليار درهم رغم تراجعها بنسبة 20.5% عام 2018 مقارنة مع 2017.

وواصلت الولايات المتحدة تصدرها لقائمة الدول الأكثر تصديراً لإمارة أبوظبي خلال عام 2018، وبلغت قيمة هذه الصادرات 13.011 مليار درهم رغم تراجعها بنسبة 23.2% مقارنة مع عام 2017. وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن هذه القائمة، وبلغت قيمة صادراتها إلى أبوظبي 12.69 مليار درهم وبنمو 6.4% مقارنة مع 2017.