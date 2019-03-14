المنتدى الاقتصادي يختار سارة الأميري للمجالس الشابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختار «المنتدى الاقتصادي العالمي»، سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة للعام 2019، الذي يضم أعضاء من الشباب الأكثر تميزاً في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع، الذين سيعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.

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وتم اختيار الأميري لعضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة؛ بناء على خبراتها العملية المتميزة، وما حققته من إنجازات بارزة على الصعيد المهني، والتزامها بخدمة المجتمع على المستويين الوطني والعالمي، وسعيها الدؤوب للمشاركة في صناعة المستقبل.

وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أن اختيارها لعضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة؛ يشكل نتاجاً لتوجهات دولة الإمارات، وريادتها العالمية في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وتطوير البيئة الحاضنة للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وقالت الأميري: إنها ستعمل من خلال مجتمع القيادات العالمية الشابة على تعزيز صورة دولة الإمارات، والتعريف بتوجهاتها ورؤيتها المستقبلية، وستشارك بشكل فاعل في جهود تشكيل ملامح مستقبل أفضل للإنسانية.