«أيام الشارقة المسرحية» تبحث العلاقة بين الإخراج والسينوغرافيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يحفل البرنامج المصاحب لمهرجان أيام الشارقة المسرحية، التي تنطلق يوم 19 مارس/آذار الجاري، بالعديد من الفعاليات الفكرية والفنية، إلى جانب العروض والندوات والمسابقات، وستقدم هذه الفعاليات على مدار أيام التظاهرة، وبمشاركة العشرات من المسرحيين، من أجيال مختلفة، ومن أغلب الدول العربية، وذلك بهدف مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين والجمهور. وقال أحمد بورحيمة: «يشتمل برنامج الأيام على ندوات وورش تدريبية وسهرات ثقافية تتطرق إلى مجموعة واسعة من الأسئلة والرؤى الجديدة في المجال المسرحي، حول التمثيل والكتابة والنقد من مداخل وزوايا نظر متنوعة».

وأشار إلى أن الملتقى الفكري للمهرجان، الذي ينظم يومي 20 و21 من الشهر الجاري، يأتي تحت عنوان «الإخراج والسينوغرافيا في المسرح المعاصر: حدود العلاقة وتحدياتها».

Advertisements

وتنظر مداخلات الملتقى إلى التجارب المسرحية المعاصرة، حيث يطغى التركيز على الحلول الأدائيَّة والبصريَّة، في صياغة دلالات وجماليات العروض، لتختبر إمكانية رسم حدود واضحة بين نطاق عمل «المخرج»، ومجال شغل «السينوغرافي»، في ما يتصل بتشكيل فضاء العرض ومناخه.

ويشارك في الملتقى: فاضل الجاف (العراق)، عايدة علام وخالد رسلان(مصر)، حمادي الوهايبي (تونس)، حسين نافع وفراس الريموني (الأردن)، فيصل عبيد وخليفة الهاجري (الكويت)، يونس لوليدي ومحمود الشاهدي (المغرب)، حمزة جاب الله (الجزائر).

كما تتضمن «الأيام» الدورة الثامنة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي الذي يستضيف ثلة من الطلاب المتميزين في كليات ومعاهد المسرح العربية، ويشارك بالملتقى طلاب من الكويت، والعراق، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان وسوريا، والسودان، ومصر، والأردن، وينظم في الفترة من 19 إلى 27 مارس/آذار الجاري.

ومن الأنشطة المصاحبة للمهرجان، ثمة حفل حول كتاب «خطاب أيام الشارقة المسرحية في ربع قرن: من التشكل إلى التحول» من تأليف الباحث السعودي سامي الجمعان.