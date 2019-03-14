دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A90 يظهر على موقع سامسونج في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

هاتف Galaxy A90 هو أحد إصدارات سامسونج المرتقبة من سلسلة A الذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة قريباً، واليوم رصد الهاتف في واحدة من صفحات موقع سامسونج في الولايات المتحدة.

رصد هاتف Galaxy A90 في الصفحة الترويجية للعبة Asphalt 9 على موقع سامسونج الرسمي، بين المحتوى الخاص باللعبة، حيث يشير المحتوى إلى أن اللعبة ستتوافق مع كفاءة وآداء وحدة المعالجة في هاتف Galaxy A90.

ولقد أشارت التسريبات التي نشرت حول هاتف Galaxy A90 حتى الآن، إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أمامية منبثقة قابلة للتدوير أيضاً، بتصميم يحاكي هاتف Oppo N1.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن دعم هاتف Galaxy A90 للألعاب المميزة سيتطلب أيضاً قدرة أعلى في البطارية في مواصفات الهاتف، لدعم تجربة ألعاب تستمر لأطول وقت.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Galaxy A90 سيأتي من بين الهواتف المميزة هذا العام، لذا من المتوقع أن يضم أعلى المواصفات في رقاقة المعالج والذاكرة العشوائية أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy A90 يظهر على موقع سامسونج في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.