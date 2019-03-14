دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جوجل تحذر المستخدمين من اختراق أمني.. وتنصحهم بهذا الإجراء العاجل

أطلقت شركة جوجل تحذيرًا من عملية اختراق لمتصفحها الشهير جوجل كروم، قد يتعرض بسببها المستخدمين لخطر حقيقي، ودعتهم للقيام بإجراء عاجل لمنع هذا من الحدوث.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فقد وجد خبراء جوجل ثغرة أمنية في النسخة السابقة من متصفحهم والخاصة بالحاسوب، حيث تُعرض تلك الثغرة المستخدمين لخطر الاختراقات وسرقة بياناتهم الخاصة.

وقالت التقارير أن هذه الثغرة تتيح لقراصنة الإنترنت اختراق الحواسيب من على بعد، وتجعلهم قادرين على سرقة البيانات الخاصة الموجودة على هذه الحواسب، وهو ما دفع شركة جوجل لاطلاق تحذيرها للمستخدمين بسرعة تحديث متصفح جوجل كروم الخاص بأجهزتهم.

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وأضافت التقارير أنه بينما لم تكشف جوجل المزيد من التفاصيل عن طريقة الاختراق، إلا أن التحديث الجديد الذي طلبت من المستخدمين سرعة القيام به سيمنع قراصنة الإنترنت من استغلال هذه الثغرة مجددًا.

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جدير بالذكر أن متصفح جوجل كروم يعد الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.

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