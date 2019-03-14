التحالف العربى يسقط طائرة حوثية "بدون طيار" فى الحديدة باليمن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اليوم "الأربعاء" طائرة حوثية بدون طيار فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار.



ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث) الإخبارية في نبأ عاجل دون التطرق بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد

في غضون ذلك أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.