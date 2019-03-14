الجيش اليمني: قتيل و17 جريحا بقصف الحوثيين معسكرا في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية على موقعه، بأن "مليشيا الحوثي استهدفت معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة بصاروخ يعتقد أنه أطلق من منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، ما أسفر عن سقوط شهيد و17 جريحا".
© AP Photo / Hani Mohammed
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" ان الجيش اليمني قصف بـ20 قذيفة هاون قرية الشعب في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، واستهدف بـ 5 قذائف هاون أخرى مزارع المواطنين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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