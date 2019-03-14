تقرير رسمي أمريكي يسقط صفة "الاحتلال" عن الجولان والضفة الغربية

واشنطن / هاكان جوبور/الخليج 365

أسقط تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، صفة "التي تحتلها إسرائيل" عن مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية الفلسطينية، واستعاض عنها بعبارة "التي تسيطر عليها إسرائيل".

جاء ذلك في التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان للعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، واطلع عليه مراسل الخليج 365.

وبرر مايكل كوزاك، مسؤول في مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل في الخارجية الأمريكية، ذلك بأن "تقرير وزارة الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية"، وفق إعلام محلي.

ووفق مراسل الخليج 365، لم يشر التقرير الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال"، رغم أنهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب يسرائيل كاتس، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، عن أمله باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.

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والإثنين الماضي، تعهد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح نتنياهو مرارا أنه يسعى إلى اقناع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان والتي احتلتها من سوريا في حرب 1967.

وبعد ذلك (حرب 1967)، ضمت إسرائيل المرتفعات البالغة مساحتها 1200 كلم مربع في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي العام 1981، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانون ضم مرتفعات الجولان الى إسرائيل، ولكن المجتمع الدولي مازال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوتت الولايات المتحدة لأول مرة ضد قرار سنوي للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل للجولان.

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