فيديو| جرائم الحوثيين ضد أطفال اليمن.. أرقام مأساوية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جنّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية 5 آلاف طفل يمني خلال الأعوام الأربعة الماضية. 4 ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي. Advertisements تمّ استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرَّب نحو مليوني طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها الانقلاب.

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