بعد «إعلان الجيش».. تعهّد جديد من الحكومة الجزائرية

وأضاف أنّ المشاركين في مؤتمر لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء.
ورغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن السعي لولاية خامسة، لكنه لم يتنح مما يثير شكوكًا في الشارع في أنه يسعى لكسب الوقت.
لكنّ مبادرته التي جاءت بعد مظاهرات حاشدة بدأت قبل ثلاثة أسابيع ضد حكمه لم تنزع فتيل الغضب في الشوارع وبدأ المعلمون إضرابًا في عدة مدن اليوم الأربعاء لمواصلة الضغط على الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا.
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