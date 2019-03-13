بعد «إعلان الجيش».. تعهّد جديد من الحكومة الجزائرية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعهّد نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة - اليوم الأربعاء - بأنّ الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة.

وقال لعمامرة في تصريحات للإذاعة الرسمية، إنّ الأولوية القصوى للحكومة هي توحيد كل الجزائريين، مشيرًا إلى أنّ النظام الجديد سيستند إلى إرادة الشعب.

وأضاف أنّ المشاركين في مؤتمر لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح في حديث مع تلفزيون النهار، على أن الجيش سيحافظ على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال.

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وأشار صالح إلى أنّ أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش.

ورغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن السعي لولاية خامسة، لكنه لم يتنح مما يثير شكوكًا في الشارع في أنه يسعى لكسب الوقت.

لكنّ مبادرته التي جاءت بعد مظاهرات حاشدة بدأت قبل ثلاثة أسابيع ضد حكمه لم تنزع فتيل الغضب في الشوارع وبدأ المعلمون إضرابًا في عدة مدن اليوم الأربعاء لمواصلة الضغط على الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا.