بيان أوروبي عن تركيا.. تعليق مفاوضات وإشادتان و9 انتقادات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا البرلمان الأوروبي إلى التعليق الرسمي لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك في تقريره المتعلق بتركيا للعام 2018.

وصوّتت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الأربعاء، على "تقرير تركيا 2018" المعد من قبل النائبة الهولندية "كاتي بيري".

وتمّت المصادقة على التقرير الذي يضم مقترحًا لـ"التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، بموافقة 370 صوتًا مقابل رفض 109 أصوات، وامتناع 143 نائبًا عن التصويت.

واحتوى التقرير الذي يحمل صفة توصية وغير ملزم، على العديد من النقاط التي تثير استياء تركيا، بحسب وكالة "الأناضول" الناطقة بلسان أنقرة.

وتضمَّن التقرير انتقادات ضد تركيا بموضوعات "حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد"، كما تناول أطروحات القبارصة الروم واليونان بشكل كبير في الجزء المتعلق بالقضية القبرصية.

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وانتقد سياسات تركيا حيال قبرص، وطالب بإنهاء الوجود العسكري التركي فيها.

في المقابل، أشاد التقرير بسياسات تركيا حيال اللاجئين السوريين، فيما اعتبر أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا "مثيرة للقلق".

ورحّب التقرير برفع تركيا لحالة الطوارئ في البلاد، معربًا عن قلقه إزاء "فترات الاحتجاز الطويلة وسوء المعاملة" في إطار العمليات الأمنية ضد منظمة جولن التي تصنفها تركيا "إرهابية".

كما أعرب عن أسفه حيال العمليات ضد عناصر "جولن" خارج تركيا، زاعمًا استغلال تركيا موظفي الشؤون الدينية لأغراض استخباراتية في هذا الإطار.

ودعا التقرير إلى تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مؤكدًا أن فتح معبر حدودي بين البلدين يمكن أن يؤثر على تطوير العلاقات.