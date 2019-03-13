كيف يستعد الجزائريون لـ «جمعة الرحيل»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

يواصل الجزائريون مظاهراتهم التي امتازت بالسلمية والمدنية، في أرجاء البلاد، رافضين صيغة إعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، العدول عن الترشح، معتبرين ذلك "تمديدًا" لحكمه.

وردد المتظاهرون شعارًا واحدًا "صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، لتحل محلها لافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تم شطبه، دلالة على رفض تمديد الولاية الرابعة، كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".

وبدأ التحضير لتظاهرة كبرى الجمعة 15 مارس، بنفس حجم تظاهرات 22 فبراير والأول والثامن من مارس، وذلك عبر نداءات تصدر من مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بوسم #جمعة_الرحيل.

ومنذ الإعلانات التي جاءت في خطاب بوتفليقة الذي ظهر على التلفزيون الحكومي لأول مرة منذ بداية الاحتجاجات وعودته من سويسرا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات.

وظهر (هاشتاج) جديد على عدة صفحات: "لا للتحايل على الشعب، موعدنا الجمعة" تحضيرًا لتظاهرة 15 مارس.

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كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مجموعة من الشعارات استعدادًا لمسيرة "جمعة الرحيل" المرتقبة يوم 15 مارس القادم.

ونشر مدونون صورًا لملصقات مرتقبة كتبت عليها عبارات من قبيل "لا تأجيل لا تعديل نطلب منكم الرحيل"، و"معًا لطرد الفساد"، بحسب ما نقل موقع أصوات مغاربية.

واختار مغردون تعميم لافتات كُتب عليها "لا رئيس بالوكالة الجزائر فيها رجالة"، وشعار "جيش بلادي يالشجعان احمي وطنك من العديان".

وتفاعل العديد من المعلقين مع هذه الشعارات، ومع دعوات الخروج في رابع مسيرة لـ"الحراك الشعبي الجزائري"، رفضا لقرارات الرئيس، الذي أعلن عدم ترشحه لأي انتخابات رئاسية قادمة، وتأجيل الرئاسيات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل القادم.