نشرت شركة "أوبر" تقريرا عن الأشياء التي يفقدها الركاب في سيارات الأجرة التابعة لها، كما كشفت عن أكثر المدن الأميركية التي يضيع ركابها المقتنيات داخل المركبات.
ونشرت الشركة على موقعها الرسمي، عدة قوائم للأشياء المفقودة داخل سياراتها بالولايات المتحدة في عام 2019.
وفي قائمة أكثر الأشياء المفقودة داخل سيارات "أوبر"، تصدر الهاتف المحول اللائحة، وجاءت الكاميرا في المركز الثاني، ثم المحفظة وبعدها المفاتيح، وجاءت الحقيبة الشخصية في المركز الخامس.
وظهرت بعض المقتنيات الغريبة في القائمة، مثل كلب صغير من نوع "تشيواوا" عمره 8 أسابيع، و6 قطع دجاج مقلي، وضرس مطلي بالذهب، ورأس سمكة سلمون.
وفي تقريرها المثير، كشفت الشركة أن أكثر الأوقات التي يضيع فيها الركاب المقتنيات هي أيام السبت والأحد، بين الحادية عشر مساء والواحدة فجرا، وليلة رأس السنة واليوم التالي لها، ويوم عيد الهلع "الهالوين" الذي يصادف 31 أكتوبر.
كما أشارت الشركة إلى أن يوم الاثنين هو "يوم فقدان الساعات"، حيث سجل فيه أكثر عدد من حالات فقدان هذه المقتنيات، بينما كان الجمعة "يوم فقدان جوازات السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر أشياء "لن تتخيلها" بقائمة أغرب المفقودات داخل سيارات "أوبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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