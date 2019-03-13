"بطانية" لعلاج الاضطرابات العصبية والاكتئاب والقلق

أنتجت شركة أمريكية، بطانية فريدة من نوعها، مثقلة بالأوزان تساعد على النوم بهدوء، والتخلص من الشعور بالقلق والتوتر.

ويمكن الاستفادة من "البطانية"، في علاج الاضطرابات الحسية والقلق والاكتئاب والتوحد والأرق.

وتعمل هذه البطانيات الموزونة من خلال العلاج الكيماوي المحاكي باللمس العميق، وهو جانب بسيط، ولكنه فعال في التركيب البيولوجي للإنسان.

وفي حين أن اللمسات الخفيفة يمكن أن تنبه الجهاز العصبي، إلا أن الضغط العميق (مثل التدليك الجيد أو البطانية الضيقة والثقيلة) له تأثير مريح ومهدئ على الجسم، بحسب موقع "24".

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ويظهر هذا التأثير خاص أثناء النوم، حيث أن الضغط العميق يريح الجهاز العصبي، ويشجع إنتاج السيروتونين والدوبامين، مما يجعلنا أكثر سعادة، ثم يتحول السيروتونين إلى ميلاتونين، وهذا يجعلنا نشعر بالنعاس.

ويمكن للأشخاص تغطية هذه البطانية باختياراتهم الخاصة من غطاء اللحاف القابل للإزالة، لأن النسيج قد لا يختلط مع الديكور.

بطانية "واي إن إم" متوفرة في 12 مقاسًا و10 ألوان، وبأسعار تتراوح بين 64 و129 دولارًا.