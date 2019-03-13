شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية : "داعش" يشن هجومين مضادين فى الباغوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" إن تنظيم "داعش" الإرهابي شن، اليوم الأربعاء، هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية - وفقا قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - بأن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له، موضحا أن الهجوم الثاني الذي شنه التنظيم بعد ظهر الأربعاء كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.
وأضاف المركز الإعلامي أن "داعش" استغل تصاعد الدخان في سماء الباجوز، موضحا أن القتال لا يزال مستمرا.
وأشار الى أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين، مضيفا أن التنظيم حاول تنفيذ هجمات انتحارية لكنها باءت بالفشل.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا الديمقراطية : "داعش" يشن هجومين مضادين فى الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.