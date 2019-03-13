السودان يبحث المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني المكلف، مصطفى حولي، مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس، اليوم الأربعاء، مشاركة السودان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع عقدها في واشنطن أبريل المقبل. وقال حولي - في تصريح صحفي، عقب اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين لوزارة الخارجية وبنك السودان المركزي إنه من المتوقع أن يعقد وفد السودان اجتماعات مع الجانب الأمريكي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.

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