شكرا لقرائتكم خبر عن برًا بالوالدين.. اعرف حكاية سعودى هرب من المستشفى لزيارة والدته؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد يدل على البر بالوالدين، شارك مواطن سعودى يدعى يوسف محمد الفقارى، لحظات إفاقته من غيبوبة استمرت 28 يوما، ليهرب بعدها من المستشفى بمساعدة زوجته لزيارة والدته، كما توجه بالشكر أيضا إلى زوجته التى رافقته طوال فتره مرضه.



المواطن السعودى يخرج من المستشفى لزيارة أمه

وقال يوسف محمد الفقارى، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الموارد البشرية:" في ليلة ظلماء هربت من المستشفى بمساعدة زوجتى لزيارة والدتي.. كانت الساعة الخامسة فجراً، ولم أكمل ٦ ساعات من صحوتى من الغيبوبة، وكان كل جسمي معلق به أجهزة وفتحه بعنقى لغسيل الكلى".

وأضاف:"كانت أجمل زيارة لأمى ومفاجأة لأنها تعتقد أنى كنت مسافر خارج المملكة للعمل..أفطرنا فول وكبده".

وعن زوجته ، غرد قائلاً:" أجمل لحظات حياتي عندما صحيت من غيبوبتي ووجدت زوجتي بجانبي، ٢٨ يوم في غيبوبة كانت مرافقة لي وتدعي لي وترعاني"، "عندما تخلى عني الجميع لم أجد سوا أم محمد معى بالعناية المركزة... كنت فى غيبوبة وكانت تعيشها معى لحظة بلحظة.. كانت تنام على الأرض متلحفة عبائتها، وعاشت لحظات صحوتي من الغيبوبة بدعواتها".



المواطن السعودى يتحدث عن زوجته المواطن السعودى يتحدث عن زوجته

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