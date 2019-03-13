"ألوية العمالقة": "أنصار الله" قصفت الحديدة بالصواريخ

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القاهرة — سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" على موقعه إن "الحوثيين قصفوا مدينة الخوخة بأربعة صواريخ هزت أرجاء المدينة التي تكتظ بالسكان خصوصا بعد نزوح الآلاف من سكان مناطق محافظة الحديدة إليها".

وفي نفس السياق، أفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"بأن "جماعة "أنصار الله" استهدفت بقصف صاروخي معسكر أبو موسى الأشعري شمالي مدينة الخوخة جنوب الحديدة".

وأضاف أن "القصف أوقع ضحايا في صفوف الجيش اليمني".

وسيطرت القوات الحكومية في السابع من ديسمبر 2017 على معسكر أبو موسى الأشعري ثاني أكبر معسكرات قوات الدفاع الساحلي في الجيش اليمني، الذي يبعد عن مدينة الخوخة نحو 10 كم شمالا، عقب قتال عنيف مع جماعة "أنصار الله".