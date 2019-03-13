"ألوية العمالقة": "أنصار الله" قصفت الحديدة بالصواريخ

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© AFP 2018 / Fayez Nureldine
وفي نفس السياق، أفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"بأن "جماعة "أنصار الله" استهدفت بقصف صاروخي معسكر أبو موسى الأشعري شمالي مدينة الخوخة جنوب الحديدة".
وأضاف أن "القصف أوقع ضحايا في صفوف الجيش اليمني".
وسيطرت القوات الحكومية في السابع من ديسمبر 2017 على معسكر أبو موسى الأشعري ثاني أكبر معسكرات قوات الدفاع الساحلي في الجيش اليمني، الذي يبعد عن مدينة الخوخة نحو 10 كم شمالا، عقب قتال عنيف مع جماعة "أنصار الله".
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