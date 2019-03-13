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اليمن... إحباط محاولة لاستهداف الفريق الحكومي في الحديدة بطائرة مفخخة

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© REUTERS / Khaled Abdullah

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، عن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أنه تم "اعتراض طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية كانت تستهدف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد، في تغريدة على "تويتر"، محاولة استهداف الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، تأكيدا على عزوف "أنصار الله" عن السلام، قائلا: "محاولة الميليشيا الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار يوم أمس بالصواريخ واليوم بالطيران المفخخ لهو تأكيد على جديتهم في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام".

وأعلنت القوات الحكومية أمس الثلاثاء، تعرض مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، اتهمت "أنصار الله" بتنفيذه.

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