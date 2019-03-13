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© REUTERS / Khaled Abdullah
من جهته، اعتبر المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد، في تغريدة على "تويتر"، محاولة استهداف الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، تأكيدا على عزوف "أنصار الله" عن السلام، قائلا: "محاولة الميليشيا الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار يوم أمس بالصواريخ واليوم بالطيران المفخخ لهو تأكيد على جديتهم في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام".
وأعلنت القوات الحكومية أمس الثلاثاء، تعرض مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، اتهمت "أنصار الله" بتنفيذه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... إحباط محاولة لاستهداف الفريق الحكومي في الحديدة بطائرة مفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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