الخارجية الأمريكية: مصر ارتكبت أعمال قتل غير قانونية

إسطنبول / الخليج 365
أدانت واشنطن، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، واستعرضه وزيرها مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وأفاد التقرير أن "الحكومة المصرية ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، أو ذات دوافع سياسية".
وذكر أن الانتهاكات في مصر تتضمن "القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته واشنطن حتى الساعة 19:50 ت.غ، غير أن القاهرة اعتادت أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان ببلادها.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ "الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".
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