شنطوب يدعو الدول الإسلامية إلى تحقيق الحرية لفلسطين والقدس

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، الدول الإسلامية إلى العمل لتحقيق الحرية لفلسطين والقدس.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الـ 14 لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال شنطوب، "لا بد أن نكثف جهودنا لتحقيق الحرية لفلسطين والقدس، خصوصا أنها لا تزال في قائمة القضايا التي لم تحل".

ودعا إلى العمل من أجل الحد من الأمور غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس.

وذكر برفض بلاده قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تم في مايو/ أيار 2018.

وشدد على ضرورة "التضامن بين الدول الإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بالقدس وفلسطين".

وحث المسؤول التركي على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وقال في هذا الإطار "نحن كمجتمع إسلامي يجب أن نتحمل المسؤولية لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين".

وبخصوص الأزمة في سوريا، لفت إلى "سياسة بلاده لوقف إراقة الدماء" هناك، مضيفا أن تركيا ساهمت في التخفيف من حدة العنف بهذا البلد.

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وأشار إلى "معاناة الأقليات المسلمة في العالم"، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل من أجل حل مشكلات الروهنغيا.

وقال في هذا الإطار "نحن كمنظمة لا يمكننا أن نتخلى عن إخواننا في أراكان، يجب أن نقدم لهم كل الدعم".

وأبرز ضرورة اتخاذ كل الخطوات من أجل حشد الضغط الدولي من أجل وضع حد لمعاناة الروهنغيا.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان"، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

والأربعاء، انطلقت فعاليات المؤتمر الـ 14 لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وانطلقت الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر، منذ الاثنين، بمشاركة تركيا.

ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر، الخميس، بإقرار إعلان الرباط، والتصديق على القرارات، والبيان الختامي.

ووصل رئيس البرلمان التركي في وقت سابق الأربعاء إلى المغرب في زيارة تستمر يومين، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين مغاربة بالرباط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.