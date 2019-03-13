الحوثيون: مستشفيات صنعاء تستقبل يوميا 100 إصابة بالكوليرا

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلن الحوثيون، الأربعاء، أن مستشفيات العاصمة صنعاء تستقبل يوميا 100 حالة على الأقل مصابة بوباء الكوليرا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في ما يسمى بـ"حكومة" الحوثيين في صنعاء.

وقال إن "هناك تفشيا كبيرا لوباء الكوليرا بصنعاء،" مشيرا أن "مستشفيات العاصمة تعاني من عجز كبير في الأسرة من أجل استقبال حالات جديدة من المصابين".

ووصف الحاضري الوضع بـ"الكارثي"، داعيا المنظمات والمجتمع الدوليين إلى التحرك العاجل من أجل الحد من انتشار الوباء.

ولفت إلى أن "وزارة الصحة بصنعاء تقوم باللازم حاليا، من أجل العمل على تخفيف حدة الوباء رغم ضعف الإمكانيات جراء العدوان والحصار".

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وتابع أن" الوضع أصبح كارثيا رغم أننا لم ندخل بعد موسم الأمطار، وهو ما يستدعي المساعدة العاجلة من المنظمات الدولية".‎

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر حكومي بشأن ما ورد بتصريحات الحاضري.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والصحة العالمية، أنه منذ أبريل/ نيسان 2017، توفي أكثر من ألفين و500 شخص من بين أكثر من 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن.

ويشهد اليمن منذ 2015، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي".

وألحقت الحرب تدهورا ودمارا واسعا بالقطاع الصحي في البلاد، انعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية.

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