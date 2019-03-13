إغلاق #جسر_الملك_فهد إثر تسرب مادة كيميائية من شاحنة متجهة لـ #البحرين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقفت مؤسسة جسر الملك فهد، الحركة المرورية، اليوم، نتيجة تسرب مادة كيميائية من إحدى الشاحنات المتجهة لمملكة البحرين.

وجاء التسرب من إحدى الشاحنات التي تحمل مادة كيميائية أثناء مرورها عبر جسر الملك فهد الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، وهي متجهة إلى البحرين.

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وعلى الفور تعاملت الجهات المعنيّة في جسر الملك فهد مع الموقف، وأوقفت الحركة المرورية لفترة وجيزة؛ حرصًا على سلامة المسافرين، وعكس السير لاحقًا، في ساحة إجراءات القادمين للبحرين.

وجاء في الحساب الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد “توضح #المؤسسةالعامةلجسرالملكفهد بأنه عند الساعة 1 ظهر اليوم الأربعاء حدث تسرب مادة كيميائية من أحد الصهاريج بساحة الشحن دخول للبحرين وتم التعامل مع الحالة من الجهات المختصة وحرصا على سلامة المسافرين تم إيقاف الحركة لفترة وجيزة وعكس السير لاحقا في ساحة اجراءات القادمين للبحرين”.