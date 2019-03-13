شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن أرباح التمويل للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شدد صندوق التنمية العقاري على التزام الصندوق بتسديد أرباح التمويل العقاري للمستفيدين، طوال مدة سريان “العقد الثلاثي السكني”، وحتى تملُّك المسكن. جاء ذلك في رد من حساب العناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية على استفسار أحد التابعين، حيث وجه تساؤلاً قال فيه: “هل المستفيد هو من يتحمَّل وحده دفع كامل الأرباح دون أدنى مسؤولية من الصندوق العقاري؟”. وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أن المادة الثالثة (النقطة الثانية) من صيغة “العقد الثلاثي المتعلق بالدعم السكني”، تؤكد التزام الصندوق بدعم المستفيدين خلال مدة العقد التمويلي الموقع.

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