الان تتابع عطل فني مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أصيب موقعا وتطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.
وشكا مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم.
وقال بعض المستخدمين إن رسائل خطأ في الاتصال بالموقعين، فيما انتشر على موقع “تويتر” وسم “facebookdown#”.
ونشر مستخدمون صورا لرسالة نشرها “فيسبوك”، تقول إن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.
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