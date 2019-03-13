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جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الدول الخمس، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا، خلال جلسة مغلقة للمجلس، بناء علي طلب بريطانيا، لبحث الوضع في اليمن.
وقال سفراء الدول الخمس إنّه من الضروري تنفيذ "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بستوكهولم، في ديسمبر الماضي.
ويتبادل الطرفان اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات، في وقت تقترب فيه الحرب بينهما من عامها الخامس.
وقال السفراء: "نؤيد بقوة الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، ورئيس رئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسجارد، لضمان تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة".
وأعرب سفراء الدول الخمس عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة، والقتال العنيف في محافظة حجة (شمال غرب).
وصرح جريفيث، في 11 فبراير الماضي، بأنّه يتعذر منذ أكثر من خمسة أشهر الوصول إلى صوامع الغلال، التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي في الحديدة؛ مما يجعل آلاف الأطنان من الحبوب بها "عرضة للتعفن".
وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، قال فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا (التي تترأس أعمال المجلس للشهر الجاري): "اتفقنا علي ضرورة دعم المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار".
فيما صرح المندوب الألماني كريستوف هويسجن بأنّ أعضاء المجلس كانوا محبطين تماما خلال الجلسة لعدم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.
واستمع أعضاء المجلس (15 دولة) إلى إفادتين من غريفيث ولوليسجارد عن مستجدات الوضع في اليمن.
وعُقدت الجلسة بطلب من بريطانيا، التي تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة وافقت عليها الحكومة والحوثيون، الشهر الماضي، لإجراء مرحلة أولى من إعادة انتشار القوات، على النحو المطلوب في اتفاق الحديدة.
وحجر العثرة أمام تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى هو تشكيل "قوات الأمن المحلية"، التي يجب أن تحل محل قوات الطرفين في الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لإنقاذ الحل السياسي.. «الخمس الكبار» توجّه سلسلة مطالب للحكومة اليمنية والحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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