فيديو| «حرب اليمن» ما بين دعم البيت الأبيض ورفض «الشيوخ الأمريكي»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

يبدو أن صداما يلوح في الأفق بين مجلس الشيوخ الأمريكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث انه من المقرر أن يصوت المجلس على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتصويت اليوم سيكون الثاني في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر.

وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 41 في ديسمبر الماضي، موجهاً اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير الماضي، وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضاً متوقعاً من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.

على جانب آخر، أوصى مستشارو البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

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أفادت وكالة "رويترز" بأن بيان البيت الأبيض يأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت بشأن هذا الأمر، بينما يدفع المشرعون ترامب لتشديد سياسته تجاه المملكة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، في فبرايرالماضي، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن. إذ صوت لصالح القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.

وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وتقود السعودية التحالف لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.