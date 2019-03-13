زلزال السماء الذي هزّ الأرض.. ماذا حدث بعد تحطم الطائرة الإثيوبية؟

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وتعيش شركة صناعة الطيران الأمريكية العملاقة أيامًا مأساوية بعد سقوط طائرتين من طراز هو الأوسع انتشارًا والأكثر شهرة ومبيعًا خلال خمسة أشهر فقط، مخلفتين نحو 350 قتيلاً.
وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التابعة لها الطائرة المنكوبة، في بيان لها، الأحد الماضي، إنّ 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعًا، وهم ينتمون إلى 35 جنسية.
الطائرة تحطمت قرب بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، بينما كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.
في المقابل، أعربت الشركة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز "737 ماكس"، مشددة على أنها في الوقت نفسه تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.
وتم بيع 250 طائرة من طراز ماكس العام الماضي، فيما تجاوزت الطلبات عليه نحو 5000 طلب آخر، بينما ذكرت هيئة الطيران الأمريكية أنّها تتوقع من الشركة تعديلًا على نظام ضبط السرعة.
وننشر قائمة الدول التي حظرت استخدام هذا الطراز:
* مصر
وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وأوضحت أنّه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
الصين
بعد يوم من إعلان تحطم الطائرة الإثيوبية، قررت هيئة الطيران المدني الصينية تعليق استخدام جميع طائرات "737 ماكس 8".
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار "اتُخذ وفقا لمبدأ عدم التساهل مطلقا مع المخاطر الأمنية".
ولفتت إلى أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من الطراز نفسه، بعد تحطم طائرة قبالة سواحل إندونيسيا، في 29 أكتوبر الماضي؛ ومصرع كل من كانوا على متنها.
إثيوبيا
إندونيسيا
بشكل مؤقت، أعلنت المديرية العامة للنقل الجوي في إندونيسيا تعليق استخدام الطائرات من طراز "737 ماكس 8".
وقالت، في بيان لها، أمس الأول الاثنين، إنّ هذه الخطوة تستهدف ضمان حفظ الأمن، بعد تحطم الطائرة الإندونيسية، في أكتوبر الماضي.
لبنان
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ سلطة الطيران في لبنان قررت منع هذا الطراز من الطائرات من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
وأضافت الوكالة أنّ محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمرًا بهذا الشأن.
تركيا
سلطنة عمان
سنغافورة
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنّ هذا الطراز شهد حادثتين خلال أقل من خمسة أشهر، الأولى إندونيسية، والثانية إثيوبية.
الهند
ماليزيا
أعلنت سلطة الطيران الماليزية، في بيان لها، أمس، وقف تشغيلها من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، مع منع عبور هذا الطراز للأجواء الماليزية.
الإمارات
وأضافت، في بيان لها، أن "قرار المنع يأتي كإجراء إحترازي لحماية السلامة في الجو وعلى الأرض".
وأوضحت أنها ستواصل مراقبة الوضع، وإعادة تقييمه، عند الحصول على معلومات أكثر حول حادث الطائرة الإثيوبية.
أستراليا
أعلن مدير هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، شين كارمودي، في بيان لها، تعليقًا مؤقتًا لرحلات هذا الطراز على خلفية الحادثين.
هونج كونج
أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الأربعاء، أنّها سوف تحظر استخدام طائرات هذا الطراز بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت جرينتش).
وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني: "الحظر المؤقت مجرد إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران وحماية الركاب".
وذكرت الإدارة أنّ الحظر سوف ينطبق فقط على الرحلات القادمة إلى هونج كونج التابعة لشركتي "سبايس جيت" الهندية و"جلوبس إيرلاينز" الروسية.
المغرب
المكسيك
نيوزيلندا
28 دولة أوروبية
وقالت الهيئة، في بيان: "كإجراء احترازي، قررنا تعليق استخدام جميع طائرات 737 -8 ماكس و737 – 9 ماكس في أوروبا"، بحيث يتم منع أي طائرات تجارية من هذا الطراز من دخول دول الاتحاد الأوربي أو الخروج منها.
شركة طيران بجنوب إفريقيا
شركة "جول" البرازيلية
وأضافت أنَّها تثق تمامًا في عمليات السلامة التي تقوم بها الشركة الأمريكية، وتتابع مستجدات التحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية، من أجل استئناف استخدام الطائرة في أقرب وقت.
شركة "إيستار جيت" الكورية
وأوضحت أنّ التعليق جاء استجابة لمخاوف العملاء، ولن تستخدم تلك الطائرات لحين الانتهاء من مراجعة سلامتها.
شركة "إير شاتل" النرويجية
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