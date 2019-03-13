زلزال السماء الذي هزّ الأرض.. ماذا حدث بعد تحطم الطائرة الإثيوبية؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم تمر كارثة تحطم الطائرة الإثيوبية على شركة بوينج مرور الكرام، وبدا أنّ الحادث سيُفقد الشركة الكثير من المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وتعيش شركة صناعة الطيران الأمريكية العملاقة أيامًا مأساوية بعد سقوط طائرتين من طراز هو الأوسع انتشارًا والأكثر شهرة ومبيعًا خلال خمسة أشهر فقط، مخلفتين نحو 350 قتيلاً.

عشرات الدول وشركات الطيران أعلنت تعليق استخدام طائرات "بوينج" الأمريكية من طراز "737 ماكس"، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من صلاحية ذلك الطراز، على خلفية تحطم طائرتين، أحدثهما إثيويبة.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التابعة لها الطائرة المنكوبة، في بيان لها، الأحد الماضي، إنّ 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعًا، وهم ينتمون إلى 35 جنسية.

الطائرة تحطمت قرب بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، بينما كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتسبب الحادث في تراجع أسعار أسهم شركة "بوينج" العملاقة، إذ فقدت 13 بالمئة من قيمتها، أمس الأول الاثنين، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبًا.

في المقابل، أعربت الشركة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز "737 ماكس"، مشددة على أنها في الوقت نفسه تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.

و"بوينج 737 ماكس" دخلت الخدمة في 2017، وهي إحدى أحدث نماذج بوينج 737 سقطت إحداها بإندونيسيا في أكتوبر الماضي، والأخرى في إثيوبيا قبل أيام.

وتم بيع 250 طائرة من طراز ماكس العام الماضي، فيما تجاوزت الطلبات عليه نحو 5000 طلب آخر، بينما ذكرت هيئة الطيران الأمريكية أنّها تتوقع من الشركة تعديلًا على نظام ضبط السرعة.

وننشر قائمة الدول التي حظرت استخدام هذا الطراز:

* مصر

قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها اتخذت قرارًا احترازيًّا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وأوضحت أنّه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

الصين

بعد يوم من إعلان تحطم الطائرة الإثيوبية، قررت هيئة الطيران المدني الصينية تعليق استخدام جميع طائرات "737 ماكس 8".

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار "اتُخذ وفقا لمبدأ عدم التساهل مطلقا مع المخاطر الأمنية".

ولفتت إلى أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من الطراز نفسه، بعد تحطم طائرة قبالة سواحل إندونيسيا، في 29 أكتوبر الماضي؛ ومصرع كل من كانوا على متنها.

إثيوبيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تعليق استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس 8، اعتبارا من 10 مارس وحتى إشعار آخر.

إندونيسيا

بشكل مؤقت، أعلنت المديرية العامة للنقل الجوي في إندونيسيا تعليق استخدام الطائرات من طراز "737 ماكس 8".

وقالت، في بيان لها، أمس الأول الاثنين، إنّ هذه الخطوة تستهدف ضمان حفظ الأمن، بعد تحطم الطائرة الإندونيسية، في أكتوبر الماضي.

لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ سلطة الطيران في لبنان قررت منع هذا الطراز من الطائرات من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أنّ محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمرًا بهذا الشأن.

تركيا

قالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إنّها أوقفت تشغيل 12 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس"، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، من أجل سلامة رحلاتها وأمن ركابها.

كما أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية تعليق رحلات طرازي "بوينج 737 ماكس 8" و"بوينج 737 ماكس 9"، بشكل احترازي، حتى إشعار آخر.

سلطنة عمان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، عبر "تويتر" أمس الثلاثاء، تعليق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس"، من وإلى جميع مطارات السلطنة حتى إشعار آخر.

سنغافورة

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قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة، أمس الثلاثاء، إنّها حظرت استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس 8" بشكل مؤقت من وإلى الدولة الآسيوية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنّ هذا الطراز شهد حادثتين خلال أقل من خمسة أشهر، الأولى إندونيسية، والثانية إثيوبية.

الهند

أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، أنّ الهند لن تسمح للطائرات من طراز بوينج ماكس 737 بدخول مجالها الجوي أو عبوره اعتباراً من الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.

وكانت شركة "جت إيرويز" - ثاني أكبر شركة طيران في الهند - تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس".

ماليزيا

أعلنت سلطة الطيران الماليزية، في بيان لها، أمس، وقف تشغيلها من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، مع منع عبور هذا الطراز للأجواء الماليزية.

الإمارات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أمس الثلاثاء، إنّها حظرت تشغيل الطائرات من "بوينج 737 ماكس".

وأضافت، في بيان لها، أن "قرار المنع يأتي كإجراء إحترازي لحماية السلامة في الجو وعلى الأرض".

وأوضحت أنها ستواصل مراقبة الوضع، وإعادة تقييمه، عند الحصول على معلومات أكثر حول حادث الطائرة الإثيوبية.

أستراليا

أعلن مدير هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، شين كارمودي، في بيان لها، تعليقًا مؤقتًا لرحلات هذا الطراز على خلفية الحادثين.

هونج كونج

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الأربعاء، أنّها سوف تحظر استخدام طائرات هذا الطراز بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني: "الحظر المؤقت مجرد إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران وحماية الركاب".

وذكرت الإدارة أنّ الحظر سوف ينطبق فقط على الرحلات القادمة إلى هونج كونج التابعة لشركتي "سبايس جيت" الهندية و"جلوبس إيرلاينز" الروسية.

المغرب

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع بشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إنها أوقفت استخدام "بوينج 737-800 ماكس"، وهي تمتلك طائرتين فقط من هذا الطراز.

المكسيك

أعلنت شركة الطيران الوطنية "إيرومكسيكو"، في بيان لها، تعليق رحلاتها بواسطة طائرتها الست من طراز "بوينج ماكس 737"، من أجل تأكيد من الأمان في عملياتها، وراحة بال عملائها.

نيوزيلندا

أمرت هيئة الطيران المدني النيوزيلندية بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس» من إنتاج شركة بوينج.

وقال جريم هاريس مدير الطيران المدني بالهيئة - في بيان: "هذا تعليق مؤقت بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونحلل المعلومات لدى وصولها إلى المتناول لتحديد مخاطر السلامة لاستمرار عمل طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى نيوزيلندا".

28 دولة أوروبية

قالت هيئة سلامة الطيران الأوروبية (تتبعها 28 دولة)، أمس الثلاثاء، إنّها علقت استخدام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس" في أوروبا.

وقالت الهيئة، في بيان: "كإجراء احترازي، قررنا تعليق استخدام جميع طائرات 737 -8 ماكس و737 – 9 ماكس في أوروبا"، بحيث يتم منع أي طائرات تجارية من هذا الطراز من دخول دول الاتحاد الأوربي أو الخروج منها.

شركة طيران بجنوب إفريقيا

علقت شركة "كوم إير" (خاصة) في جنوب إفريقيا، أمس الأول الاثنين، العمل بطائرات "بوينج 737 ماكس 8".

وقالت الشركة، في بيان، إنها اتخذت قرارها بشكل منفرد دون تدخل سلطات البلد، لحين الانتهاء من التشاور بشأن صلاحية هذا الطراز مع "بوينج" والخبراء التقنيين.

شركة "جول" البرازيلية

قالت شركة "جول" البرازيلية للطيران، ثاني أكبر خطوط جوية في الدولة اللاتينية، في بيان لها، إنّها علقت استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس 8".

وأضافت أنَّها تثق تمامًا في عمليات السلامة التي تقوم بها الشركة الأمريكية، وتتابع مستجدات التحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية، من أجل استئناف استخدام الطائرة في أقرب وقت.

شركة "إيستار جيت" الكورية

قالت شركة طيران "إيستار جيت" الكورية الجنوبية إنَّها علقت استخدام الطائرة "بوينج 737 ماكس"، وستستخدم أخرى من طراز "بوينج 737-800" في رحلات إلى اليابان وتايلاند فقط.

وأوضحت أنّ التعليق جاء استجابة لمخاوف العملاء، ولن تستخدم تلك الطائرات لحين الانتهاء من مراجعة سلامتها.

شركة "إير شاتل" النرويجية

علقت شركة "إير شاتل" النرويجية للطيران منخفض التكلفة، أمس الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، ضمن أسطولها.