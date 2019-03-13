«اجتماع باريس».. المعارضة السودانية تبحث عن فرص نجاح والبشير يبدو متماسكًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي واصلت المعارضة السودانية، الضغط على نظام الرئيس عمر البشير لإجباره على التنحي عن السلطة، فيما يبدو الرئيس متمسكًا بكرسي الحكم إلى أبعد مدى.

وفي تطوّر جديد، دعا تحالف "نداء السودان" المعارض لاجتماع الأسبوع المقبل في باريس؛ بهدف "دعم فرص انتصار الثورة السودانية".

وتعقد قوى "نداء السودان" اجتماعها يومي 18-20 مارس الجاري؛ لمناقشة القضايا الداخلية للتحالف الذي يقوده الصادق المهدي".

يأتي هذا فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين الذي يتبنى التنسيق لدعوات التظاهر ضد الحكومة المشاركة في الاجتماع، وقالت الأمين العام لنداء السودان مني مناوي إنَّ إقامة ترتيبات انتقالية وديمقراطية جديدة بديلة لنظام الإنقاذ يتطلب تنسيقًا كبيرًا بين مكونات المعارضة؛ إيفاءً لما قدمه الشعب طوال ثلاثة الأشهر الماضية.

بينما كشف تحالف "نداء السودان" بأنّ اجتماعهم المرتقب لا علاقة له بالحوار مع النظام الحاكم، وأضاف - في بيان: "انتهى زمن الحوار، والحوار والتفاوض الوحيد هو الذي يقوم به شعبنا الآن في شوارع المدن والقرى حتى إسقاط النظام".

وأوضح أنّ قيادة "نداء السودان" ستناقش في اجتماعها المنتظر قضايا دعم الثورة السودانية وتعزيز العمل المشترك من أجل إسقاط النظام، وعقد لقاءات مع أطراف هامة من المجتمع الدولي.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانًا شدد فيه على التوافق مع قوى جميع قوى اعلان الحرية والتغيير حول "حول إسقاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي"، وأوضح أنّ التنسيق جارٍ بثقة كاملة لإعداد المواثيق والترتيبات اللازمة لإكمال هذا الهدف.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتدت عقب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاث مرات، وتستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية لفض المظاهرات فضلا عن اعتقال محتجين وشخصيات من المعارضة.

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وتشير الإحصاءات الرسمية إلى سقوط 26 قتيلًا في الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من شهر بينهم فردا أمن، وتقول منظمات حقوقية إن العدد لا يقل عن 40 قتيلًا، فيما أعلن المهدي سقوط مقتل 50 شخصًا على الأقل.

اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، يرى الناشط والمعارض السوداني بكري محمد أنّ نظام البشير غيَّب عقول الشعب وفتّت البلاد.

ويقول بكري: "الحراك بدأ سلميًّا وسيظل كذلك حتى يرحل النظام، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط البشير كمجرم حرب مطلوب دوليًّا، وقطع للعلاقات الدولية مع نظام الخرطوم وتشكيل ائتلاف وطنى حر لإدارة البلاد".





ويضيف: "المظاهرات لم تتوقف مطلقًا، ونرصدنا الانتهاكات الأمنية ضد المتظاهرين، وورفعنا مذكرة لهيئة المحامين بالأمم المتحدة بخصوص هذه الانتهاكات، ووتتضمّن مطالب الثورة السودانية".

ويتابع: "من أقام الدعوى عددٌ من الصحفيين السودانيين المستقلين وهيئة المحامين السودانيين المستقلين، وهذه الهيئات تطلب تحركًا دوليًّا ضد نظام البشير لإجباره على النزول عند مطالب المتظاهرين والرحيل عن السلطة".

ويوضح الناشط السوداني: "المعارضة ترفض فرض حالة الطوارئ، وأي تسوية على دماء الضحايا.. لن نقبل باللعب في ثورتنا.. البشير يحاول تهدئة هذه التظاهرات التي عمّت في البلاد، لكنّنا متمسكون بسلميتنا حتى إذا حلّ الحكومة والبرلمان فنحن متمسكون بإسقام النظام ولن نتراجع عن ذلك".