«هذا كلام فارغ».. الأخضر الإبراهيمي يرد على تكليفه برئاسة «مؤتمر الحوار»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أثار خبر اختيار الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، رئيسا لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد، جدلا كبيرا.





إلا أن الدبلوماسي الجزائري خرج لينفي ما يقال حول توليه المنصب ، قائلا إن هذا المؤتمر لابد أن يكون فيه توافق واسع جدا وليس أغلبية فقط على من يكون الرئيس، لكي يحظى باحترام الجميع.

جاء ذلك في حوار له مع التلفزيون الحكومي الجزائري، تطرق فيه لموقفه من الحراك الشعبي، الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع، للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة، وتغيير النظام.

ومنذ أيام يتم تداول اسم الإبراهيمي، باعتباره الشخصية التي اختارها بوتفليقة لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني، خاصة وأنه شخصية مقربة من رئيس البلاد.

ورد الإبراهيمي على هذه الأخبار بالقول "هذا كلام فارغ من يعينني؟ ولماذا؟ لحد الآن ليس هناك مؤتمر".

وتابع "هذا المؤتمر إذا كان ينعقد بالآراء المختلفة لابد أن يكون فيه توافق واسع جدا، وليس أغلبية فقط على من يكون الرئيس، لكي يحظى باحترام الجميع، لأنه سيتوسط بين الناس، وبالتالي فسيكون في جدول أعماله من سيكون الأصلح لرئاسته".

وأوضح "لست باحثا عن منصب أو عمل بالعكس، لو يطلب مني، وأشك في ذلك، أعتبر الأمر تكليفا، ولكن هذه بلادي، وإذا طلب مني كيف سأقول لا؟ لا أستطيع. لكن أتمنى أن يجدوا الشخص المناسب لذلك".

واستقبل الرئيس الجزائري، الإثنين، الإبراهيمي، كما نقل التلفزيون الحكومي، وصرح الدبلوماسي الشهير، عقب اللقاء، أن بوتفليقة "نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، أخبرني ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها".

تابع "أن صوت الجماهير وخاصة منها الشباب مسموع، ومرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب، ستعالج الكثير من مشاكلنا"، لكنه لم يتطرق لمسألة تكليفه بمهمة جديدة من قبل الرئاسة، كما أن الأخيرة لم تعلن بعد عن القرار رسميا.



والإبراهيمي، شغل منصب وزير خارجية الجزائر مطلع التسعينيات، كما أنه حاليا عضو لجنة العقلاء في الاتحاد الإفريقي، وتقلد سابقا عدة مهام في الأمم المتحدة، آخرها قيادة البعثة الأممية إلى سوريا.



ورغم أنه تقاعد رسميا عام 2005 إلا أنه ظل نشطاً كمحاضر ومشارك في منظمات غير ربحية تهتم بالعلاقات الدولية.

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كما تولى مهام خاصة للأمم المتحدة مثل رئاسة لجنة التحقيق في تفجير مكاتب المنظمة الدولية في ديمسبر 2007.

والابراهيمي عضو في جماعة "الكبار"، وهي مجموعة من زعماء العالم أسسها مانديلا عام 2007 بهدف نشر ثقافة السلام وحقوق الانسان، وفي 2010 زار سوريا وغزة ومصر والاردن ممثلا للجماعة.

ولد الابراهيمي في الجزائر عام 1934 واشترك في النضال من أجل تحرير بلاده من الاستعمار الفرنسي عام 1956 حيث كان ممثلاً لجبهة التحرير الوطنية في جنوب شرق آسيا لمدة خمس سنوات.

وبعد الاستقلال عمل سفيراً للجزائر في مصر وممثلها الدائم في الجامعة العربية في القاهرة من 1971 الى 1979، ثم عمل أيضا سفيراً لبلاده لدى بريطانيا.

درس الابراهيمي القانون والعلوم السياسية في الجزائر وفرنسا، ويتحدث العربية والانجليزية والفرنسية بطلاقة، ومتزوج وله ثلاثة أبناء.

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ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".

وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، كما تعهد بتنظيم مؤتمر للحوار ينتهي بتعديل دستوري وانتخابات رئاسة لن يترشح فيها.