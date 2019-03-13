عاجل.. "فيسبوك" يتوقف عن العمل بمختلف أنحاء العالم

أصيب موقع وتطبيق "فيسبوك" بخلل فني، مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.

وشكا مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين والتطبيقين بشكل سليم

وأظهر موقع "فيسبوك"، رسالة لكل المستخدمين الذيون يحاولون الولوج الى حسابتهم تقول : "إن الموقع تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق".

ونصت الرسالة: "موقع فيس بوك غير متاح الآن نظرا لإحتياجه لبعض الصيانة ، و لكن لابد أن يكون بوسعك معاودة إستخدام الموقع بعد بضع دقائق، فى غضون ذلك، أقرأ المزيد حول سبب رؤيتك هذه الرسالة ، نشكرك على صبرك فيما نقوم بتحسين موقع فيسبوك" .