شمة البلوشى تطلق هاشتاج لدعم السياحة المصرية بالإمارات

كتبت: رشا المنيرى

قالت الناشطة والكاتبة الإماراتية شمة البلوشي صاحبة مبادرة دعم السياحة العلاجية في مصر، إن دعوتها جاءت من منطلق تجربة شخصية لها بالعلاج في مصر.

وأكدت “البلوشي” في تصريح خاص لوكالة أونا، أن اطلاقها لهاشتاج “السياحة العلاجية في مصر” عبر موقع التدوينات القصيرة، جاء لالقاء الضوء على أهمية السياحة العلاجية في مصر، قائلة: “تجربتي بزيارة أكثر من عيادة في مصر وتعاملي مع أكثر من طبيب وبدون مبالغة لمست فيهم الإهتمام حول التشخيص السليم للمرض وعدم النظر للمادة كأولوية وحسن التشخيص والعلاج”.

وأشارت الى أن سعادتها لعودة مصر لمكانها الطبيعي كدولة عربية متصدّرة رغبات الشباب العربي بقضاء إجازاتهم في مصر نظراً للإستقرار السياسي والإقتصادي والأمني ، مضيفة: “من يزور مصر سوف يشاهد رجال الشرطة منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن “.

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واضافت البلوشي ان الرئيس السيسي لعب دوراً مهمّاً في إعادة الثقة لرجال الأعمال للإستثمار في مصر من حيث جذب الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة

وان الشعب المصري كان له الدور الأول والرئيسي الذي يجلب لمصر هذا الكم الهائل من السيّاح من حيث الذوق في التعامل والإبتسامة الدائمة والروح المرحة التي ينفرد بها هذا الشعب الأصيل

واختتمت تصريحاتها بتأكيدها على ان هدف الحملة هو تغيير الفكرة الخاطئة عن الطب في مصر والمستشفيات

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