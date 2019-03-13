معرض الرياض الدولي للكتاب بروح سينمائية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح اليوم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة معرض الرياض الدولي للكتاب ويستمر لمدة عشرة أيام.

سيحمل المعرض شعار «الكتاب بوابة المستقبل»، وسيشارك فيه 913 دار نشر وتوكيل وجهة حكومية وأهلية، و500 ألف عنوان، و1750 مشاركًا وعارضًا، من 30 دولة عربية وأجنبية، وبأكثر من 200 فعالية ثقافية متنوعة.

ضيف الشرف

وتحل مملكة البحرين «ضيف شرف» على الدورة الحالية من المعرض الذي ستشهد فعالياته مشاركة 10 جهات حكومية بحرينية، فيما تم تخصيص 13 فعالية ثقافية لضيف الشرف.

وللمرة الأولى سيكرم معرض الرياض الدُّولي للكتاب سبعة من أبرز رواد السينما السعودية، هم: سعد خضر، وإبراهيم القاضي، وخليل الرواف، وسعد الفريح، وعبد الله المحيسن، وهيفاء المنصور، وإبراهيم الحساوي.

شخصية الشعر العربي

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كما سيحتفي المعرض بالكاتب والشّاعر السّعودي الرّاحل غازي القصيبي، باعتباره شخصية الشّعر العربي لعام 2019، في جميع الدّول العربية، بناء على مقررات وزراء الثّقافة العرب، على أن يبدأ الاحتفاء به من معرض الرياض الدُّولي للكتاب.

وسينظّم المعرض بالتعاون مع كثير من القطاعات، كما سيحظى بدعم وزير الإعلام "تركي الشبانة" وللمرة الأولى ستقوم شركة «أرامكو السعودية» برعاية المعرض ثقافيًّا، ممثلة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).

يذكر أنه سيتم على هامش المعرض تكريم الفائزين بجائزة الكتاب لعام 2019، والتي تمنح لخمسة مؤلفين سعوديين. وسيحوي المعرض عرضًا لمشروعات «رؤية السعودية 2030»، ومنها مشروع «نيوم»، و«القدية»، و«أمالا»، و«البحر الأحمر»، وغيرها.

أما بالنسبة لعدد المؤلفين المتقدمين لتوقيع مؤلفاتهم فبلغ 267، منهم 133 مؤلفًا و134 مؤلفة سعودية، كما يشمل المعرض 62 ندوة ومحاضرة، و13 مجلسًا ثقافيًّا، و4 عروض مسرحية، إلى جانب 8 أجنحة للطفل، و18 فيلمًا قصيرًا.

وقال وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على معرض الكتاب الدولي عبدالله الكناني: نحظى هذا العام بدعم من وزير الإعلام تركي الشبانة وجميع مسؤولي وزارة الإعلام، مضيفاً أن المعرض يسعد بمشاركة مملكة البحرين هذا العام كضيفة شرف وتشارك البحرين في المعرض بأكثر من 13 فعالية ثقافية متنوعة.