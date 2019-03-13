دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Razr القابل للطي من موتورولا يضم رقاقة معالج Snapdragon 710 ظهر على التقنية بلا حدود.

تكشف موتورولا خلال الفترة القادمة عن هاتف Razr القابل للطي لينضم للمنافسة التي بدأت هذا العام بين عمالقة تصنيع الهاتف، وفي أحدث التسريبات اليوم أشير إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Snapdragon 710.

على عكس الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي التي قدمت في الفترة الأخيرة والتي تأتي لتنافس في سوق الهواتف المميزة، تقدم موتورولا هاتفها القابل للطي Razr بمواصفات متوسطة مع تصميم قابل للطي.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الذي نشر مؤخراً حول مواصفات الهاتف، أن ينطلق هاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي مع رقاقة معالج Snapdragon 710، كما يتوفر الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 64 و128 جيجا بايت.

كما أشار التقرير إلى أن هاتف Razr القابل للطي يأتي ببطارية 2730 mAh، كما تأتي الشاشة الرئيسية في الهاتف بحجم 6.2 إنش مع دقة عرض 876 في 2142 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الخارجية بدقة عرض 600 في 800 بيكسل.

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ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأبيض والأسود إلى جانب الذهبي، على أن يتوفر بسعر 1500 دولار وهو مستوى تسعير أقل من هواتف سامسونج Galaxy Fold، وهواوي Mate X.

يذكر أن مع الكثير من التسريبات التي نشرت حول هاتف Razr القابل للطي إلا أن موتورولا لم تعلن عن موعد محدد حتى الآن للإعلان الرسمي عن الهاتف، لذا علينا أن نترقب إطلاق الهاتف رسمياً لينضم إلى المنافسة الجديدة في سوق الهواتف القابلة للطي.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Razr القابل للطي من موتورولا يضم رقاقة معالج Snapdragon 710 ظهر على التقنية بلا حدود.