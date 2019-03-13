دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سلسلة ألعاب Xbox الشهيرة Halo ستكون متاحة قريباً لأجهزة الحاسب ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة مايكروسوفت على خططها لإطلاق سلسلة ألعابها الشهيرة Halo لمستخدمي أجهزة الحاسب خلال الفترة القادمة، على أن يتم الإعلان قريباً عن موعد توفر الألعاب على متجر مايكروسوفت.

تعد سلسلة ألعاب Halo أكثر الألعاب المطلوبة من اللاعبين على أجهزة الكمبيوتر، لما تتميز به السلسلة من تجربة قتالية مميزة بين ألعاب الرماية، إلا أن هذه السلسلة المميزة تمتع بها لاعبي Xbox فقط لفترة طويلة.

واليوم كشفت مايكروسوفت عن خططها لجلب السلسلة الشهيرة لمستخدمي أجهزة الحاسب، حيث من المقرر أن تكون متاحة قريباً في متجر مايكروسوفت وSteam، على أن تعلن مايكروسوفت قريباً عن موعد إطلاق كل جزء من أجزاء اللعبة الشهيرة.

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أيضاً من المقرر أن تبدأ مايكروسوفت بإطلاق لعبة Halo: Reach لمستخدمي أجهزة الحاسب في البداية، وهو الإصدار الذي قدم للاعبين في 2010، على أن تأتي باقي ألعاب السلسلة تباعاً.

من جانب أخر تستعد مايكروسوفت لإطلاق أحدث إصدار من هذه السلسلة Halo: Infinite، حيث كانت خطط الشركة الأولى لإطلاقها في شهر يونيو، إلا أن مايكروسوفت لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق اللعبة حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع سلسلة ألعاب Xbox الشهيرة Halo ستكون متاحة قريباً لأجهزة الحاسب ظهر على التقنية بلا حدود.