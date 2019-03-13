شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الأممية تؤكد للحكومة اليمنية رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد، اليوم الأربعاء، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد، عسكر زعيل - عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أوردته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - أن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسجارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن رئيس البعثة الأممية رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

وأضاف : ‏بعد استلام لوليسجارد رسالة الموافقة من الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الأولى، قبل يومين، يأتي رده بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم لقائه المتواصل معهم من يوم، ولم يصل معهم إلى التفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاق.

وتواصل ميليشيات الحوثي عرقلة تنفيذ اتفاق السويد منذ توقيعه قبل ثلاثة أشهر برعاية أممية، وينص الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة.