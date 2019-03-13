التحالف يشن غارتين جويتين على محافظتين يمنيتين

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القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على"تويتر"، اليوم الأربعاء، إن طيران التحالف استهدف بغارة سيارة في منطقة غافرة بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أسفرت عن سقوط قتيلين وجرح ثلاثة".
© REUTERS / STRINGER
أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أعلن مركز إعلام "أنصار الله" سقوط قتيل وجريح جراء تنفيذ طيران التحالف غارة على منزل غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس شمال غربي حجة.
وفي وقت سابق اليوم، قتل أربعة أشخاص وجرح آخر بغارة لطيران التحالف على منطقة خذلان في مديرية مستبأ شمال حجة، بحسب المركز الإعلامي للجماعة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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