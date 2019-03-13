محكمة سودانية تفرج عن ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي

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ووفقا لما نشرته تقارير صحفية سودانية، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن ابنة زعيم المعارضة، عقب ثلاثة أيام من اعتقالها.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وقضت المحكمة على شقيقتها، رباح المهدي بغرامة قدرها 1000 جنيه سوداني، والسجن شهرا في حال عدم الدفع.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في شهر فبراير/ شباط الماضي حالة الطوارئ، التي أفرزت سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، حتى تطورت المطالب لرحيل نظام الرئيس عمر البشير.
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