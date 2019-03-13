العراق يمنع مرور طائرات "بوينغ 737 ماكس" بمجاله الجوي‎

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، إيقاف منح موافقات المرور لطائرات "بوينغ" الأمريكية من طراز "737 ماكس"، في الأجواء العراقية، لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، انها "قررت، اليوم، إيقاف منح موافقات المرور لطائرات 'بوينغ 737 ماكس' في الأجواء العراقية".

وأرجع البيان القرار إلى "وجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات".

وأوضحت أن "القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان أن "القرار يعد نافذاً اعتبارا من اليوم، في إيقاف منح الموافقات لطائرات بوينغ 737 ماكس، لاستخدام المطارات العراقية أو دخول الأجواء العراقية، حتى إشعار آخر لهذا النوع من الطائرات".

وبإعلان العراق وكندا قرارهما، يرتفع عدد الدول التي علّقت استخدام طائرات "بوينغ" من الطراز المذكور، إلى 50، بينها 8 عربية، إضافة إلى مقاطعة صينية، في إجراءات احترازية مؤقتة، لحين التأكد من صلاحية الطراز.

وتأتي هذه التدابير على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من ذات الطراز، الأحد، ما أسفر عن مصرع ركابها الـ157، في حادثة تسببت بتراجع أسعار أسهم شركة "بوينغ" العملاقة، إذ فقدت 13 بالمئة من قيمتها، الإثنين، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبا.

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