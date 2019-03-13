البيت الأبيض يعارض قرار وقف دعم السعودية بحرب اليمن

واشنطن/ الخليج 365

أوصى مستشارون بالبيت الأبيض، الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، باستخدام "حق النقض" ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على القرار المذكور، بينما يدفع المشرعون بـ"ترامب" نحو تشديد سياسته تجاه المملكة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن.

وصوت لصالح القرار 248 نائبا مقابل رفضه من 177 آخرين.

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وتدعم واشنطن التحالف العربي في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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