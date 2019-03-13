سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / مروة يلديز ألب / الخليج 365

دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان نشر في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، أن مقاتلات تركية شنت غارات على مواقع للمنظمة الإرهابية في مناطق الزاب، وغارا، وأفاشين، وباسيان شمالي العراق.

وأضاف البيان أن القصف الجوي دمر مواقع أسلحة، ومخازن ذخيرة، ومخابئ تابعة للإرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.