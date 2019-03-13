"فلاي دبي" ستلغي 15 رحلة يومياً بسبب حظر طائرات "737 ماكس"

دبي / محمد إبراهيم / الخليج 365

قالت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي (حكومية)، إنها ستلغي 15 رحلة يومياً تطبيقا لقرار حظر طائرات "بوينج 737 ماكس 8"، بالإمارات.

وأضافت الناقلة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في إفادة لـ "الخليج 365" عبر البريد الإلكتروني، أن الإلغاء جاء في أعقاب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، بعد أن تم تعليق العمل بأسطول الشركة من طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"، و"ماكس 9"، الذي يتألف من 13 طائرة.

وذكر متحدث باسم فلاي دبي، وفقاً للإفادة، أن فريق الناقلة يبذل كل جهوده، لتقليل التأثير على المسافرين، وسيتصل بالمتأثرين مباشرة؛ كما أنه سيوفر تحديثات منتظمة على موقع الناقلة الإلكتروني.

وأضاف أن قرار التعليق، إجراء وقائي للسلامة، وتعمل الشركة على جميع الجوانب التشغيلية، التي يتطلبها القرار.

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وأمس الثلاثاء، قررت هيئة الطيران المدني في الإمارات حظر عمليات جميع طائرات البوينغ "بوينغ 737 – 8 ماكس" في أجواء الدولة، اعتباراً من الساعة 00:01 حسب توقيت غرينتش في 13 مارس / آذار الحالي، تبعاً لحادث طائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والذي وقع مؤخراً.

وبحسب رصد "الخليج 365"، هناك 48 دولة، بينها 7 عربية إضافة إلى مقاطعة "هونغ كونغ" الصينية، أعلنت حتى عصر الأربعاء، تعليق استخدام طائرات "بوينغ" الأمريكية من طراز "737 ماكس"، في إجراءات احترازية مؤقتة، لحين التأكد من صلاحية الطراز.

تأتي التدابير، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من ذات الطراز، الأحد، أسفر عن مصرع ركابها الـ157.

من جانبها، أعربت الشركة الأمريكية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز "737 ماكس"، مشيرة في الوقت نفسه أنها تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.