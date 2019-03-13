مظاهرة في بروكسل من أجل المعتقلين والمفقودين في سوريا

بروكسل / الخليج 365

تظاهر نحو 100 شخص أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، للمطالبة بالحرية والعدالة للمعتقلين في سجون نظام بشار الأسد في سوريا.

وعلق النشطاء لافتة كتبوا عليها "الحرية للمعتقلين في سوريا"، على إحدى الحافلات، فضلا عن صور لأشخاص معتقلين أو مفقودين بسوريا.

وفي تصريح للأناضول، قال السوري أحمد سباهي المشارك في المظاهرة، إن نظام الأسد يرتكب مجازر يوميا في سوريا.

وأردف : "أقرباؤنا إما معتقلون في السجون السورية أو مفقودون، فاثنان من أبناء عمومتي معتقلان أو مفقودان، ولا نعلم عن مصيرهما شيئا".

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وأوضح أنه اضطر لمغادرة بلاده، بسبب رفضه الانضمام في صفوف جيش النظام.

وأضاف : "الأسد مجرم وقاتل، ونحن لا نريده".

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العنف في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن حالات الاعتقال التعسفي والاحتفاء القسري.

وفي سبتمبر / أيلول 2018 بحث مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع ممثلي منظمات حقوقية سورية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال الاجتماع أشار النشطاء، إلى أن 210 آلاف شخص اعتقلوا، وفُقد 85 ألفا آخرون، وتعرض 14 ألفا للتعذيب على يد النظام، منذ بدء الأحداث في سوريا عام 2011.

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