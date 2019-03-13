تونس.. ارتفاع حصيلة وفيات رضع بمستشفى حكومي إلى 15

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
أعلن المتحدث باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات رضع بمستشفى حكومي بالعاصمة، إلى 15، وفتح تحقيقات قضائية منفصلة بهذا الصدد.
وفي تصريح للأناضول، قال السليطي إن "عدد الرضع الذين توفوا في مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة، بلغ 15".
وأضاف أن النيابة العامة "فتحت 15 قضية تحقيقية في الغرض". مؤكدا أن الأبحاث متواصلة.
كما لفت إلى أنه لم يتم حتى الآن، إيقاف أي مشتبه به في القضية.
وتظاهر عشرات النشطاء الاجتماعيين أمام قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، احتجاجا على وفاة الرضع، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، الإثنين، أعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، ارتفاع وفيات الرضع إلى 12.
واعتبرت الوزيرة أن ما حدث يمثل "فاجعة"، مقرّة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه "أزمة حادة".
وفي 9 مارس / آذار الجاري قدم وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، استقالته من منصبه على خلفية الحادثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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