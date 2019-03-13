المشري: متخوّفون من ضبابية الملتقى الوطني‎ الليبي

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أبدى خالد المشري، رئيس "المجلس الأعلى للدولة" الليبي، تخوّفه من ضبابية صورة "الملتقى الوطني" المزمع عقده لاحقًا، في خطوة ترمي لوضع خارطة الطريق للانتخابات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المشري الأربعاء، خلال لقاء جمعه بالعاصمة طرابلس، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، وعدد من سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية لـ13 دولة أوروبية.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"المجلس الأعلى للدولة" (هيئة استشارية)، ناقش اللقاء الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده في الفترة المقبلة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقل البيان عن المشري قوله، إن المجلس "يبدي تخوّفه من ضبابية صورة الملتقى الوطني الذي تعتزم البعثة الأممية إقامته خلال الفترة المقبلة".

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كما أعرب عن تخوفه من "عدم وضوح آليات اختيار المشاركين وأجندة اللقاء ومخرجاته المتوقعة، وعدم وجود ضمانات قوية لمساءلة المعرقلين"، دون تحديد.

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي الحاضرين عن "تقديرهم لهذه التخوفات"، وتعهدوا بمناقشتها مع سلطات بلدانهم، مؤكدين التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي والازدهار في ليبيا.

والإثنين، قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، إنه سيعلن موعد عقد الملتقى الوطني الليبي "خلال أيام"، مؤكدا أن الملتقى سيعقد في "أقل من شهر".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.