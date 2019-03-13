مجلس الأوقاف بالقدس يدين الاعتداء الإسرائيلي على "الأقصى"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، يوم أمس، وإغلاقه والاعتداء على المصلين فيه.

ووصف المجلس في ختام اجتماع طارئ له، اليوم، إحراق مركز الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، بأنه "مفتعل".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت إن الاقتحام وإغلاق المسجد، جاء بعد إلقاء فلسطينيين قاصرين، زجاجة حارقة على مركز الشرطة ما أدى إلى احتراقه.

وقال المجلس في بيان وصل وكالة الخليج 365، إنه "استعرض الاعتداءات الوحشية المتواصلة على المسجد الأقصى الـمبارك، والتي كانت آخرها يوم أمس الثلاثاء".

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وأضاف:" قامت أعداد كبيرة من القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية باقتحام مسجد قبة الصخرة الـمشرفة بأحذيتهم والاعتداء بصورة وحشية على الـمصلين من الرجال والنساء وكبار السن والمقعدين، كذلك الاعتداء على الشخصيات الدينية واقتحام المكاتب وتفتيشها وإخراج المصلين بالقوة وإفراغ الـمسجد من جميع العاملين والـموظفين والحراس وإغلاقه ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه".

واستنكر مجلس الأوقاف "هذا العدوان المُبيّت والمخطط له والذي يعتبر انتهاكا واضحا لحرمة المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداءً على حرية العبادة".

وأكد المجلس على موقفه باعتبار "مبنى مصلى باب الرحمة جزءا لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفوري على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار الـمسجد الأقصى، باعتبارهما الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في ذلك دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال".

وثمّن المجلس مواقف العاهل الأردني، عبد الله الثاني، "الداعمة والـمساندة للدفاع عن المسجد".

وأهاب المجلس بأهل القدس وعموم فلسطين "مواصلة رباطهم وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.